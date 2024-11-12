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ГБР: Экс-чиновник Минобороны "списал" почти 94 миллиона гривен пени Гринкевичам

Валентина РоманенкоВторник, 12 ноября 2024, 14:44
ГБР: Экс-чиновник Минобороны списал почти 94 миллиона гривен пени Гринкевичам
фото ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении экс-директору департамента Министерства обороны, который "списал" почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, просрочившему поставки товаров МОУ по ряду контрактов.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Максиме Гриценко, который в 2023 году занимал должность и.о. директора департамента ресурсного обеспечения и о так называемом "деле Гринкевичей".

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В 2023 году подконтрольные Игорю Гринкевичу предприятия заключили договоры с Министерством обороны на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения на более 1,5 млрд грн.

При этом, на момент заключения договоров, подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений.

Во избежание начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора профильного департамента МОУ. Они просили пересчитать выставленные штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров.

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Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены.

Установлено, что из-за действий Гриценко, выставленные штрафные санкции были безосновательно уменьшены с почти 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

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коррупцияГБРМинобороныОфис генпрокурора
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