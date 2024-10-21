Неякісний одяг для ЗСУ на 1 млрд грн: ДБР і ОГП завершили розслідування щодо Гринкевичів
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та ще чотирьох членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних сил України на понад 1 млрд гривень.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
Дослівно Бюро: "Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду".
Дослівно ОГП: "Йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів та представника підприємств.
Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України). Крім того, чотирьом підозрюваним - бізнесмену, його сину та двом директорам підприємств інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)"
Деталі: Гринкевич очолив оборудки та залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн.
Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.
Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.
ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
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Передісторія:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
- Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
- Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів.
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.
- 17 січня слідство повідомило нову підозру Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара слідчому ДБР.
- Ввечері 18 січня правоохоронці оголосили в розшук Романа Гринкевича. 22 січня його затримали в Одесі.