Неякісний одяг для ЗСУ на 1 млрд грн: ДБР і ОГП завершили розслідування щодо Гринкевичів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та ще чотирьох членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних сил України на понад 1 млрд гривень.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно Бюро: "Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду".

Реклама:

Дослівно ОГП: "Йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів та представника підприємств.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України). Крім того, чотирьом підозрюваним - бізнесмену, його сину та двом директорам підприємств інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)"

Деталі: Гринкевич очолив оборудки та залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн.

РЕКЛАМА:

Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: "Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Передісторія: