На Херсонщині через російську атаку постраждали 4 людини

Російські військові 12 листопада атакували з безпілотника Гаврилівку й Станіслав та завдали удару по Зеленівці, у результаті чого постраждали двоє чоловіків 77 та 70 років та двоє жінок 54 та 86 років.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 11:00 російські війська атакували з БпЛА Гаврилівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук, обличчя та струс головного мозку".

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Деталі: Повідомляється, що потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Пізніше в ОВА повідомили, що у Станіславі через атаку російського дрона постраждав місцевий житель. У 70-річного чоловіка, на якого ворог скинув вибухівку, діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг.

Оновлено: Згодом о 16:00 російські військові завдали удару по Зеленівці, внаслідок чого постраждали дві жінки. У 54-річної місцевої мешканки зафіксували вибухову травму, забій голови та поранення гомілки. У 86-річної – вибухову травму та забій головного мозку. Обох постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.