На Херсонщине из-за российской атаки пострадали 4 человека

Российские военные 12 ноября атаковали с беспилотника Гавриловку и Станислав и нанесли удар по Зеленовке, в результате чего пострадали двое мужчин 77 и 70 лет и две женщины 54 и 86 лет.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 11:00 российские войска атаковали с БпЛА Гавриловку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 77-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, рук, лица и сотрясение головного мозга".

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Детали: Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Позже в ОВА сообщили, что в Станиславе из-за атаки российского дрона пострадал местный житель. У 70-летнего мужчины, на которого враг сбросил взрывчатку, диагностировали взрывную травму, контузию, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Обновлено: Впоследствии в 16:00 российские военные нанесли удар по Зеленовке, в результате чего пострадали две женщины. У 54-летней местной жительницы зафиксировали взрывную травму, ушиб головы и ранение голени. У 86-летней - взрывную травму и ушиб головного мозга. Обоих пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.