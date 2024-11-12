Суд виніс вирок обвинуваченим у справі про вбивство добровольця "Свободи"

Суд виніс вирок молодикам, внаслідок дій яких у жовтні 2022 року загинув 34-річний військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Джерело: Київська міська прокуратура, "Українська правда"

Деталі: Обвинувачений у вбивстві В’ячеслав Вільцанюк отримав 13 років, обвинувачені у хуліганстві Ігор Котирло та Леонід Ігнатенко – по 3 роки позбавлення волі. У прокуратурі зазначають, що оскаржать вказаний вирок суду в апеляційному порядку.

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Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва.

Між військовим, який керував автомобілем "Хюндай" (Щербина), та 26-річним водієм "Лексуса" виникла суперечка щодо першочерговості проїзду. Під час конфлікту пасажири "Лексуса" побили потерпілого, а водій машини вистрілив у військового, після чого чоловіки поїхали з місця інциденту. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

За сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення, прокуратура просила суд визнати водія "Лексуса" винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї прокуратура просила 7 років в’язниці.

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За результатами судового розгляду водія "Лексуса" суд визнав винним у вчиненні вбивства та засудив до 13 років позбавлення волі, обвинуваченим у хуліганстві призначив по 3 роки позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.