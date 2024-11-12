Суд вынес приговор обвиняемым в деле об убийстве добровольца "Свободы"

Суд вынес приговор молодым людям, в результате действий которых в октябре 2022 года погиб 34-летний военнослужащий ДФТО "Свобода" Алексей Щербина.

Источник: Киевская городская прокуратура, "Украинская правда"

Детали: Обвиняемый в убийстве Вячеслав Вильцанюк получил 13 лет, обвиняемые в хулиганстве Игорь Котырло и Леонид Игнатенко - по 3 года лишения свободы. В прокуратуре отмечают, что обжалуют указанный приговор суда в апелляционном порядке.

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Резонансное преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева.

Между военным, который управлял автомобилем "Хюндай" (Щербина), и 26-летним водителем "Лексуса" возник спор о первоочередности проезда. Во время конфликта пассажиры "Лексуса" избили потерпевшего, а водитель машины выстрелил в военного, после чего мужчины скрылись с места инцидента. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

По совокупности доказательств, предоставленных стороной обвинения, прокуратура просила суд признать водителя "Лексуса" виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Для двух обвиняемых в хулиганстве с применением оружия прокуратура просила 7 лет тюрьмы.

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По результатам судебного разбирательства водителя "Лексуса" суд признал виновным в совершении убийства и приговорил к 13 годам лишения свободы, обвиняемым в хулиганстве назначил по 3 года лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.