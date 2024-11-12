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Третій дрон за три дні: на території Молдови знайшли ще один безпілотник

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 12 листопада 2024, 18:23
Третій дрон за три дні: на території Молдови знайшли ще один безпілотник
ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОРАТ ПОЛІЦІЇ МОЛДОВИ

На території Молдови правоохоронці виявили ще один безпілотник.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Генерального інспекторату поліції Молдови

Деталі: Безпілотник виявили на околиці села Кошерниця, що в Кріуленському районі в центральній Молдові.

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"Інформація була негайно передана компетентним органам, а в районі, де впав безпілотник, був обмежений доступ громадян", – додали в молдовській поліції.

Це вже третій дрон, який виявили на території Молдови за останні три дні. У неділю, 10 листопада, в країні виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Після цього міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.

Молдова
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