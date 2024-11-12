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Третий дрон за три дня: на территории Молдовы нашли еще один беспилотник

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 12 ноября 2024, 18:23
Третий дрон за три дня: на территории Молдовы нашли еще один беспилотник
ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ МОЛДОВЫ

На территории Молдовы правоохранители обнаружили еще один беспилотник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Генерального инспектората полиции Молдовы

Детали: Беспилотник обнаружили на окраине села Кошерница, что в Криуленском районе в центральной Молдове.

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"Информация была немедленно передана компетентным органам, а в районе, где упал беспилотник, был ограничен доступ граждан", – добавили в молдавской полиции.

Это уже третий дрон, который обнаружили на территории Молдовы за последние три дня. В воскресенье, 10 ноября, в стране обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

Молдова
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