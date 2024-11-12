Третий дрон за три дня: на территории Молдовы нашли еще один беспилотник
Вторник, 12 ноября 2024, 18:23
На территории Молдовы правоохранители обнаружили еще один беспилотник.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Генерального инспектората полиции Молдовы
Детали: Беспилотник обнаружили на окраине села Кошерница, что в Криуленском районе в центральной Молдове.
Реклама:
"Информация была немедленно передана компетентным органам, а в районе, где упал беспилотник, был ограничен доступ граждан", – добавили в молдавской полиции.
Это уже третий дрон, который обнаружили на территории Молдовы за последние три дня. В воскресенье, 10 ноября, в стране обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.
После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.