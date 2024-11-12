Генштаб: На Курахівському та Покровському напрямках від початку доби більше 60 штурмів ворога

Від початку доби на фронті вже відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Українська армія відбила тут 13 атак, наразі ще точаться дев’ять боїв.

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На Курахівському напрямку загарбники атакували 41 раз поблизу.

"17 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Іллінки та Новоселидівки. Авіація противника завдала ударів по Кураховому, Дальньому та Андріївці, скинувши при цьому десять КАБ", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що на Курщині Сили оборони "відбили сім атак ворога, сім боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб по своїй території".