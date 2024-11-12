Генштаб: На Курахівському та Покровському напрямках від початку доби більше 60 штурмів ворога
Від початку доби на фронті вже відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.
Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ
Деталі: На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Українська армія відбила тут 13 атак, наразі ще точаться дев’ять боїв.
На Курахівському напрямку загарбники атакували 41 раз поблизу.
"17 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Іллінки та Новоселидівки. Авіація противника завдала ударів по Кураховому, Дальньому та Андріївці, скинувши при цьому десять КАБ", - йдеться у зведенні.
Також повідомляється, що на Курщині Сили оборони "відбили сім атак ворога, сім боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб по своїй території".