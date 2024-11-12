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Генштаб: На Кураховском и Покровском направлениях с начала суток более 60 штурмов врага

Александр ШумилинВторник, 12 ноября 2024, 18:29
Генштаб: На Кураховском и Покровском направлениях с начала суток более 60 штурмов врага
Фото: Генштаб

С начала суток на фронте уже произошло 110 боевых столкновений. Больше всего зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Детали: На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка. Украинская армия отбила здесь 13 атак, сейчас еще идут девять боев.

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На Кураховском направлении захватчики атаковали 41 раз вблизи.

"17 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Ильинки и Новоселидовки. Авиация противника нанесла удары по Курахово, Дальнем и Андреевке, сбросив при этом десять КАБ", - говорится в сводке.

Также сообщается, что на Курщине Силы обороны "отбили семь атак врага, семь боестолкновений продолжаются, за сегодня противник нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб по своей территории".

Генштабвойна
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