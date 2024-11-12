Росіяни атакували Харків безпілотниками "Молнія", постраждали троє людей

Російська армія ударними безпілотниками "Молнія" атакувала вдень у вівторок житлові будинки в Харкові, постраждали троє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. 55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік.

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Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрону – ударний БпЛА "Молнія".

О 15:35 російський безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі міста Харкова.

фото - харківська обласна прокуратура

За даними прокуратури, 70-річна жінка поранена. Попередньо, російська армія знову застосувала ударний БпЛА "Молнія-1".