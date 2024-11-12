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Россияне атаковали Харьков беспилотниками "Молния", пострадали три человека

Татьяна ОлейникВторник, 12 ноября 2024, 18:49
Россияне атаковали Харьков беспилотниками Молния, пострадали три человека
ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Российская армия ударными беспилотниками "Молния" атаковала днем во вторник жилые дома в Харькове, пострадали три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Около 13:55 вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе. Пострадали два человека. У 50-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. 55-летняя женщина получила осколочное ранение и ожог.

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Предварительно, для удара враг применил новую разработку дрона - ударный БпЛА "Молния".

В 15:35 российский беспилотник попал в одиннадцатиэтажный жилой дом в Слободском районе города Харькова.

 
фото - харьковская областная прокуратура

По данным прокуратуры, 70-летняя женщина ранена. Предварительно, российская армия снова применила ударный БпЛА "Молния-1".

Харьковвойна
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