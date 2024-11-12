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В DeepState розповіли, чи готує ворог "великий" наступ на Запоріжжя

Олександр ШумілінВівторок, 12 листопада 2024, 20:42
В DeepState розповіли, чи готує ворог великий наступ на Запоріжжя
Фото: DeepState

Російські війська поки не проявляють активності, що могла б свідчити про підготовку до "великого" наступу на Запоріжжя. Більшість активних дій ворог здійснює в межах Донецької області.

Джерело: повідомлення українського аналітичного проєкту DeepState

Деталі: Аналітики звернули увагу, що мережею ширяться повідомлення, що нібито росіяни готують наступ на Запоріжжя. Це, за їхніми словами, вводить суспільство в оману та породжує деструктив.

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Дослівно: "Вже близько місяця суспільство чує про "великий" наступ на Запоріжжя, який може початися в районі Василівки, а саме в Кам'янському. Абсолютно невідомо, на чому грунтується дана заява, адже такого великого накопичення в районі Василівки, як про це говорять — не спостерігається.

Там певний час перебувають дві десантно-штурмові дивізії, одна з яких частково була перекинута в інший район, а також засвітився новий полк, зібраний зі зброду. На сьогодні великої активності в районі Кам'янська не прослідковується, а якщо там щось і почнеться, то до цього варто готуватися фізично, а не лякати щоденними заявами населення міста Запоріжжя. Так само незмінною є ситуація в Роботиному, де не прослідковується ніяких загострень".

Деталі: У DeepState також звернули увагу, що в контексті "наступу на Запоріжжя" згадуються активності ворога в районі Гуляйполя.

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"Ці події пов'язують через незнання географії та з просуванням кацапів в районі Рівнополя-Новодарівки та спроб прорватися зі Старомайорська в Макарівку. По-перше, Рівнопіль та Макарівка — це Донецька область і географічно далеко не південь.

По-друге, ці два населені пункти аж ніяк не в районі Гуляйполя і навіщо згадувати цей населений пункт — невідомо.

По-третє, взагалі не зрозуміло, навіщо в цьому контексті згадувати Запорізьку область, яка дійсно проходить прям біля Рівнополя, але не є підставою для заяв про "наступ на Запоріжжя", - повідомили у проєкті.  

Передісторія:

  • 11 листопада з метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.

Запоріжжявійна
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