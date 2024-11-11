DeepState описав складну ситуацію навколо Курахового, що може перерости в катастрофу

З метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.

Джерело: повідомлення українського аналітичного проєкту DeepState

Дослівно: "Ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста, заходячи з флангів. Як ми зазначали раніше, кацапи, посиливши тиск з нових напрямків, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил Оборони і з того моменту цей процес тільки набирає обертів. Станом на сьогодні московити штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.

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Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню.

З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але кацапи мають просування. Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а ІФС в даному районі залишають бажати кращого (якось згодом ми їх покажемо). З півночі кацапи зосередили свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, мали спроби успішного заходу в саме село, але поки Силам Оборони вдається знищувати піхоту".

Деталі: Аналітики також повідомили, що росіяни "залазять на східні околиці міста ( Курахового – ред.) і так само пробують насичуватися і закріплятися".

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Одночасно в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка складається несприятлива обстановка.

"Маємо вкотре нагадати, що "брехня нас всіх погубить", але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу", - пишуть аналітики.

Передісторія: