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В DeepState рассказали, готовит ли враг "большое" наступление на Запорожье

Александр ШумилинВторник, 12 ноября 2024, 20:42
В DeepState рассказали, готовит ли враг большое наступление на Запорожье

Российские войска пока не проявляют активности, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к "большому" наступлению на Запорожье. Большинство активных действий враг осуществляет в пределах Донецкой области.

Источник: сообщение украинского аналитического проекта DeepState

Детали: Аналитики обратили внимание, что в сети распространяются сообщения, что якобы россияне готовят наступление на Запорожье. Это, по их словам, вводит общество в заблуждение и порождает деструктив.

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Дословно: "Уже около месяца общество слышит о „большом" наступлении на Запорожье, которое может начаться в районе Васильевки, а именно в Каменском. Совершенно неизвестно, на чем основывается данное заявление, ведь такого большого накопления в районе Васильевки, как об этом говорят - не наблюдается.

Там определенное время находятся две десантно-штурмовые дивизии, одна из которых частично была переброшена в другой район, а также засветился новый полк, собранный из сброду. На сегодня большой активности в районе Каменска не прослеживается, а если там что-то и начнется, то к этому стоит готовиться физически, а не пугать ежедневными заявлениями населения города Запорожье. Так же неизменной является ситуация в Роботино, где не прослеживается никаких обострений".

Детали: В DeepState также обратили внимание, что в контексте "наступления на Запорожье" упоминаются активности врага в районе Гуляйполя.

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"Эти события связывают из-за незнания географии и с продвижением кацапов в районе Ровнополя-Новодаровки и попыток прорваться из Старомайорска в Макаровку.

Во-первых, Ровнополь и Макаровка - это Донецкая область и географически далеко не юг.

Во-вторых, эти два населенных пункта отнюдь не в районе Гуляйполя и зачем упоминать этот населенный пункт - неизвестно.

В-третьих, вообще не понятно, зачем в этом контексте упоминать Запорожскую область, которая действительно проходит прям возле Ровнополя, но не является основанием для заявлений о "наступлении на Запорожье", - сообщили в проекте. 

Предыстория:

  • 11 ноября с целью окружить Курахово в Донецкой области российские войска усиливают штурмы позиций украинских военных с севера, юга и востока от города.

Запорожьевойна
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