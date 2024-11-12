Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Трамп обрав конгресмена Майка Волтца своїм радником з нацбезпеки

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 12 листопада 2024, 20:48
Трамп обрав конгресмена Майка Волтца своїм радником з нацбезпеки
Майк Волтц. Фото - Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву кампанії Трампа

Деталі: Трамп наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

Реклама:

"Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" – підсумував обраний американський президент.

Як розповідала "Європейська правда", Волтц – ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.

Волтц має досвід роботи в Пентагоні радником, а також працював у секторі оборони керівником одного з підрядників Міноборони. У Палаті представників він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від китайських ресурсів і вважається одним із найбільш жорстких його критиків у Республіканській партії.

РЕКЛАМА:

Попри відсутність досвіду роботи в адміністрації Трампа, Волтц підтримує з ним дружні стосунки – не в останню чергу через те, що Волтц активно захищає експрезидента під час виступів на Fox News, – та консультує його з питань національної безпеки.

Він виступає за подальшу підтримку України, але з наголосом на контролі за витратами коштів американських платників податків.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла про рішення Дональда Трампа призначити Майка Волтца радником із нацбезпеки, а сенатора Марко Рубіо – державним секретарем. Обидва політики належать до яструбиного крила Республіканської партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.

Трамп
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США дозволили далекобійні удари лише по Курщині, де є війська КНДР – ЗМІ

Волкер про дозвіл на далекобійні удари: скасовано політичне рішення, якого не мало бути

ISW: взимку російські війська зосередяться на захопленні прифронтових українських міст 

Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ

Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір

Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть

Усі новини...
Трамп
Прем'єр Чехії розповів, що його здивувало під час розмови з Трампом
Financial Times: Трампа зацікавили два пункти з Плану перемоги Зеленського
Прем'єр Британії вимагатиме від США виділити Україні $20 млрд кредиту до приходу Трампа
Останні новини
08:52
Прем’єр Британії про дзвінок Шольца Путіну: Це його справа, з ким розмовляти
08:45
Сили ППО збили 8 безпілотників у 5 областях, три були локаційно втрачені
08:44
Глава МЗС Польщі про "далекобійне" рішення США: Це мова, яку Путін розуміє
08:39
оновленоLe Figaro повідомило про дозвіл Франції й Британії на удари углиб РФ, але згодом змінило текст
08:35
США дозволили далекобійні удари лише по Курщині, де є війська КНДР – ЗМІ
08:31
Ситуація на фронті напружена: за добу майже 150 боєзіткнень, половина з яких на 2-х напрямках
08:00
Мінус 1,5 тисячі солдатів, 30 артсистем і 15 танків – втрати РФ за добу
07:55
тенісІталієць Сіннер виграв Підсумковий турнір ATP
07:32
доповненоУдар росіян по Сумах: кількість загиблих зросла до 11, а поранених – до 89
06:56
Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині загинуло дві людини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: