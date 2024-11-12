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Трамп избрал конгрессмена Майка Волтца своим советником по нацбезопасности

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 12 ноября 2024, 20:48
Трамп избрал конгрессмена Майка Волтца своим советником по нацбезопасности
Майк Волтц. Фото - Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.

Источник: "Европейская правда" cо ссылкой на заявление кампании Трампа

Детали: Трамп отметил, что его будущий советник по нацбезопасности является "экспертом по вопросам угроз со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".

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"Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка прежде всего" и будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу!" – подытожил избранный американский президент.

Как рассказывала "Европейская правда", Уолтц – ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), который избрался в Конгресс.

Волтц имеет опыт работы в Пентагоне советником, а также работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Минобороны. В Палате представителей он занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов и считается одним из самых жестких его критиков в Республиканской партии.

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Несмотря на отсутствие опыта работы в администрации Трампа, Уолтц поддерживает с ним дружеские отношения – не в последнюю очередь из-за того, что Уолтц активно защищает экс-президента во время выступлений на Fox News, – и консультирует его по вопросам национальной безопасности.

Он выступает за дальнейшую поддержку Украины, но с упором на контроль за расходами средств американских налогоплательщиков.

"ЕвроПравда" ранее сообщала о решении Дональда Трампа назначить Майка Уолтца советником по нацбезопасности, а сенатора Марко Рубио – государственным секретарем. Оба политика принадлежат к ястребиному крылу Республиканской партии и более склонны к поддержке Украины, чем классические трамписты.

Трамп
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