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Сили оборони вдарили по складу палива у Бєлгородській області РФ

Тетяна ОлійникВівторок, 12 листопада 2024, 22:23
Сили оборони вдарили по складу палива у Бєлгородській області РФ
Фото - Telegram-канал Astra

У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Результати бойової роботи військові уточнюють. 

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За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

Дослівно: "Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал".

ГенштабЗбройні сили
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