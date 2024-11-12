Сили оборони вдарили по складу палива у Бєлгородській області РФ

У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Результати бойової роботи військові уточнюють.

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За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

Дослівно: "Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал".