Сили оборони вдарили по складу палива у Бєлгородській області РФ
Вівторок, 12 листопада 2024, 22:23
У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Результати бойової роботи військові уточнюють.
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За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.
Дослівно: "Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал".