Силы обороны ударили по складу топлива в Белгородской области РФ
Вторник, 12 ноября 2024, 22:23
В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб" Белгородской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Результаты боевой работы военные уточняют.
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По предварительной информации на территории объекта возник пожар.
Дословно: "Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал".