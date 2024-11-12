Силы обороны ударили по складу топлива в Белгородской области РФ

В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб" Белгородской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Результаты боевой работы военные уточняют.

Реклама:

По предварительной информации на территории объекта возник пожар.

Дословно: "Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал".