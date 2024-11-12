Російські війська завдали 6 ударів по Запорізькій області, пошкодили багатоповерхівку
Вівторок, 12 листопада 2024, 23:05
Армія РФ атакувала населені пункти Запорізької області, в одному з населених пунктів пошкодили багатоповерхівку.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Після 20:00 ворог наніс 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Попередньо постраждалих немає.
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В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Загальні масштаби пошкоджень від ударів - зʼясовуємо".