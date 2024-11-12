Российские войска нанесли 6 ударов по Запорожской области, повредили многоэтажку
Вторник, 12 ноября 2024, 23:05
Армия РФ атаковала населенные пункты Запорожской области, в одном из населенных пунктов повредили многоэтажку.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "После 20:00 враг нанес 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов. Предварительно пострадавших нет.
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В одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка. Общие масштабы повреждений от ударов - выясняем".