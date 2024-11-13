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ОВА: Через удар росіян у Шостці припинилося теплопостачання

Олена ІвашківСереда, 13 листопада 2024, 00:15
ОВА: Через удар росіян у Шостці припинилося теплопостачання
фото ілюстраційне з відкритих джерел

Ввечері 12 листопада ворог завдав авіаційного удару "Шахедом" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, через це припинилося теплопостачання у місті Шостка. 

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: За інформацією влади, наразі на місці влучання працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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Дослівно: "Застосовуються заходи оперативного реагування задля якнайскорішого відновлення подачі тепла".

Сумська областьШахеденергетика
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