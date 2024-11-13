ОВА: Из-за удара россиян в Шостке нет теплоснабжения
Среда, 13 ноября 2024, 00:15
Вечером 12 ноября враг нанес авиационный удар "Шахедом" по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины, из-за этого прекратилось теплоснабжение в городе Шостка.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Детали: По информации властей, сейчас на месте попадания работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются.
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Дословно: "Применяются меры оперативного реагирования для скорейшего восстановления подачи тепла".