ОВА: Из-за удара россиян в Шостке нет теплоснабжения

фото иллюстративное из открытых источников

Вечером 12 ноября враг нанес авиационный удар "Шахедом" по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины, из-за этого прекратилось теплоснабжение в городе Шостка.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: По информации властей, сейчас на месте попадания работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются.

Реклама:

Дословно: "Применяются меры оперативного реагирования для скорейшего восстановления подачи тепла".