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ОВА: Из-за удара россиян в Шостке нет теплоснабжения

Алена ИвашкивСреда, 13 ноября 2024, 00:15
ОВА: Из-за удара россиян в Шостке нет теплоснабжения
фото иллюстративное из открытых источников

Вечером 12 ноября враг нанес авиационный удар "Шахедом" по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины, из-за этого прекратилось теплоснабжение в городе Шостка. 

Источник: Сумская ОВА в  Telegram

Детали: По информации властей, сейчас на месте попадания работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются.

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Дословно: "Применяются меры оперативного реагирования для скорейшего восстановления подачи тепла".

Сумская областьШахедэнергетика
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