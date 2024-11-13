Уряд Франції офіційно підтвердив майбутню поставку літаків Mirage
Середа, 13 листопада 2024, 00:54
Уряд Франції офіційно підтвердив майбутню поставку Збройним силам України шістьох винищувачів Mirage 2000-5F.
Джерело: Army Recognition, Business Insider
Деталі: Видання наголошує, що це рішення - значний крок для Франції, оскільки літаки Mirage 2000-5F все ще перебувають на озброєнні Військово-космічних сил Франції і спочатку планувалося залишити їх в експлуатації до 2029 року.
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Пряма мова генерал-майора армії США у відставці Гордона Девіса, який працював заступником помічника генерального секретаря НАТО з відділу оборонних інвестицій: "Той факт, що Франція готова надати як літаки, так і навчати пілотів, це чудово. Це ключ".
Передісторія:
- На початку жовтня у Франції заявили, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 наступного року.
- Ще у червні президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.
- Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.