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Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку самолетов Mirage

Алена ИвашкивСреда, 13 ноября 2024, 00:54
Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку самолетов Mirage
Украинский военный на борту истребителя Alpha Jet на авиабазе французской армии, фото: Getty Images

Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку Вооруженным силам Украины шести истребителей Mirage 2000-5F.

Источник: Army Recognition, Business Insider

Детали: Издание отмечает, что это решение - значительный шаг для Франции, поскольку самолеты Mirage 2000-5F все еще находятся на вооружении Военно-космических сил Франции и сначала планировалось оставить их в эксплуатации до 2029 года.

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Прямая речь генерал-майора армии США в отставке Гордона Дэвиса, который работал заместителем помощника генерального секретаря НАТО по отделу оборонных инвестиций: "Тот факт, что Франция готова предоставить как самолеты, так и обучить пилотов, это замечательно. Это ключ".

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Францияпомощь Украине
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