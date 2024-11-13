Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку самолетов Mirage

Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку Вооруженным силам Украины шести истребителей Mirage 2000-5F.

Источник: Army Recognition, Business Insider

Детали: Издание отмечает, что это решение - значительный шаг для Франции, поскольку самолеты Mirage 2000-5F все еще находятся на вооружении Военно-космических сил Франции и сначала планировалось оставить их в эксплуатации до 2029 года.

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Прямая речь генерал-майора армии США в отставке Гордона Дэвиса, который работал заместителем помощника генерального секретаря НАТО по отделу оборонных инвестиций: "Тот факт, что Франция готова предоставить как самолеты, так и обучить пилотов, это замечательно. Это ключ".

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