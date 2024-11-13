Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку самолетов Mirage
Среда, 13 ноября 2024, 00:54
Правительство Франции официально подтвердило будущую поставку Вооруженным силам Украины шести истребителей Mirage 2000-5F.
Источник: Army Recognition, Business Insider
Детали: Издание отмечает, что это решение - значительный шаг для Франции, поскольку самолеты Mirage 2000-5F все еще находятся на вооружении Военно-космических сил Франции и сначала планировалось оставить их в эксплуатации до 2029 года.
Реклама:
Прямая речь генерал-майора армии США в отставке Гордона Дэвиса, который работал заместителем помощника генерального секретаря НАТО по отделу оборонных инвестиций: "Тот факт, что Франция готова предоставить как самолеты, так и обучить пилотов, это замечательно. Это ключ".
Предыстория:
- В начале октября во Франции заявили, что передадут Украине истребители Mirage 2000 в следующем году.
- Еще в июне президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.
- Также Макрон заявлял, что украинские летчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.