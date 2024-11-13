ПС: Крилаті ракети ввійшли в повітряний простір країни
У ніч на 13 листопада у Росії зафіксовано зліт до шести бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Близько 7.00 перші крилаті ракети ввійшли в повітряний простір України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: За інформацією військових, орієнтовно бомбардувальники очікуються в районі пускових рубежів о 5:00.
Дослівно: "Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
6:48 "Увага! Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину!".
6:55 "Ракета змінює курс в напрямку Полтавщини".
7:02 "Ракета продовжує рух на півночі Черкаської області! Курс південно-західний!"
О 7:18 Повітряні сили повідомили, що ракета змінює траєкторію руху і заходить з півдня Київської області курсом на північ.
О 7:19 Повітряні Сили повідомили, що ракета летить на Київ.
Згодом місцева влада повідомила, що у столиці та області працює ППО.