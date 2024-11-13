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ПС: Крилаті ракети ввійшли в повітряний простір країни

Олена Івашків, Ірина БалачукСереда, 13 листопада 2024, 06:50
ПС: Крилаті ракети ввійшли в повітряний простір країни
Ту-95, фото: Вікіпедія

У ніч на 13 листопада у Росії зафіксовано зліт до шести бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Близько 7.00 перші крилаті ракети ввійшли в повітряний простір України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією військових, орієнтовно бомбардувальники очікуються в районі пускових рубежів о 5:00.

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Дослівно: "Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

6:48 "Увага! Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину!".

6:55 "Ракета змінює курс в напрямку Полтавщини".

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7:02 "Ракета продовжує рух на півночі Черкаської області! Курс південно-західний!"

О 7:18 Повітряні сили повідомили, що ракета змінює траєкторію руху і заходить з півдня Київської області курсом на північ. 

О 7:19 Повітряні Сили повідомили, що ракета летить на Київ.

Згодом місцева влада повідомила, що у столиці та області працює ППО. 

Повітряні сили ЗСУракетний ударвійна
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