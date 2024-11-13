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У Києві та області працює ППО

Ірина БалачукСереда, 13 листопада 2024, 07:22
У Києві та області працює ППО
Фото ілюстративне Getty Images

Вранці 13 листопада у столиці працюють Сили протиповітряної оборони, у місті лунає тривога через загрозу ракетних та дронових ударів.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко та КОВА в Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Пряма мова Кличка: "Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Деталі: Повідомляється, що у зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.  

Київська ОВА також повідомляє про роботу ППО в області.

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О 8:11 Кличко повідомив, що на столицю заходять БпЛА та зберігається ракетна небезпека.

Згодом мер міста додав, що ворожий БпЛА помітили над центром міста.  

О 8:53 тривогу у столиці скасували.

Передісторія:

КиївППОповітряна тривога
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