У Києві та області працює ППО
Вранці 13 листопада у столиці працюють Сили протиповітряної оборони, у місті лунає тривога через загрозу ракетних та дронових ударів.
Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко та КОВА в Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Пряма мова Кличка: "Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"
Деталі: Повідомляється, що у зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.
Київська ОВА також повідомляє про роботу ППО в області.
О 8:11 Кличко повідомив, що на столицю заходять БпЛА та зберігається ракетна небезпека.
Згодом мер міста додав, що ворожий БпЛА помітили над центром міста.
О 8:53 тривогу у столиці скасували.
Передісторія:
- У ніч на 13 листопада у Росії зафіксовано зліт до шести бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Близько 7:00 перші крилаті ракети ввійшли в повітряний простір України.