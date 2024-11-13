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ВС: Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны

Алена Ивашкив, Ирина БалачукСреда, 13 ноября 2024, 06:50
ВС: Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны
Ту-95, фото: Википедия

В ночь на 13 ноября в России зафиксирован взлет до шести бортов Ту-95мс из Оленегорска. Около 7.00 первые крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, ориентировочно бомбардировщики ожидаются в районе пусковых рубежей в 5:00.

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Дословно: "Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

6:48 "Внимание! Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину!"

6:55 "Ракета меняет курс в направлении Полтавщины".

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7:02 "Ракета продолжает движение на севере Черкасской области! Курс юго-западный!"

В 7:18 Воздушные силы сообщили, что ракета меняет траекторию движения и заходит с юга Киевской области курсом на север.

В 7:19 Воздушные Силы сообщили, что ракета летит на Киев.

Позже местные власти сообщили, что в столице и области работает ПВО.

Воздушные силы ВСУракетный ударвойна
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