Росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджені кілька підприємств – ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджені кілька підприємств.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Потерпала Нікопольщина. По ній агресор ввечері і вже вранці цілив тричі. Спершу дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Пізніше вгатив з РСЗВ "Град" та артилерії по Нікополю. Пошкоджені декілька підприємств".

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Деталі: Голова ОВА додав, що минулося без постраждалих.

Водночас він закликав мешканців перебувати в укриттях – по всій Україні вранці 13 листопада лунає тривога: Росія атакує ракетами і дронами.