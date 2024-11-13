Россияне атаковали Никопольщину: повреждены несколько предприятий – ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены несколько предприятий.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Потерпела Никопольщина. По ней агрессор вечером и уже утром бил трижды. Сначала дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Позже ударил из РСЗО "Град" и артиллерии по Никополю. Повреждены несколько предприятий".

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Детали: Глава ОГА добавил, что обошлось без пострадавших.

Вместе с тем он призвал жителей находиться в укрытиях – по всей Украине утром 13 ноября звучит тревога: Россия атакует ракетами и дронами.