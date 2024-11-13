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Росіяни намагались 20 разів прорвати оборону ЗСУ на Курському плацдармі – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 13 листопада 2024, 08:28
Росіяни намагались 20 разів прорвати оборону ЗСУ на Курському плацдармі – Генштаб
Фото: Getty Images

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 162 бойових зіткнення. У Курській області, де Збройні сили утримують позиції, російські війська 20 разів безуспішно йшли на штурм, та скидали на власну територію КАБи.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За вчорашній день на Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новомихайлівки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Верхньокам’янського.

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На Торецькому напрямку ворог, в деяких випадках за підтримки авіації, здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 15 штурмів наших позицій у районах Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 20 атакувальних дій загарбників. Також російська терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 24 авіаудари із застосуванням 34 КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Збройні силивійнаРосіяУкраїна
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