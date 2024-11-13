Россияне пытались 20 раз прорвать оборону ВСУ на Курском плацдарме – Генштаб

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 162 боевых столкновения. В Курской области, где Вооруженные силы удерживают позиции, российские войска 20 раз безуспешно шли на штурм, и сбрасывали на собственную территорию УАБы.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За вчерашний день на Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

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На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили атаку в районе Верхнекаменского.

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На Торецком направлении враг, в некоторых случаях при поддержке авиации, совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 20 атакующих действий захватчиков. Также российская террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиаудара с применением 34 УАБ.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.