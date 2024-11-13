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Росіяни атакували Київ та область ракетами і БпЛА: уламки дрона поранили людину, горів склад

Станіслав ПогоріловСереда, 13 листопада 2024, 09:26
Росіяни атакували Київ та область ракетами і БпЛА: уламки дрона поранили людину, горів склад
Фото: ДСНС

Уночі та вранці російські війська завдали по Києві та області ракетно-дронового удару, внаслідок чого в одному з населених пунктів поранена людина, також палало складське приміщення. Сили ППО знищили кілька ракет і до десятка дронів.

Джерело: Київська ОВА, КМВА, ДСНС

Дослівно: "Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Вперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

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Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей  час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці".

 

Деталі: За словами, начальника КМВА Сергія Попка, завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години.

 

В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

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"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило", - зазначив Попко.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина. За його словами, чоловік 48 років отримав садна голови, його стан задовільний.

Також на місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежу було локалізовано.

Київська областьКиївракетний ударбезпілотники
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