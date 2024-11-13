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Россияне атаковали Киев и область ракетами и БпЛА: обломки дрона ранили человека, горел склад

Станислав ПогориловСреда, 13 ноября 2024, 09:26
Россияне атаковали Киев и область ракетами и БпЛА: обломки дрона ранили человека, горел склад
Фото: ГСЧС

Ночью и утром российские войска нанесли по Киеву и области ракетно-дроновой удар, в результате чего в одном из населенных пунктов ранен человек, также горело складское помещение. Силы ПВО уничтожили несколько ракет и до десятка дронов.

Источник: Киевская ОВА, КМВА, ГСЧС

Дословно: "Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Впервые за последние 73 дня. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

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Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице".

 

Детали: По словам начальника КМВА Сергея Попко, завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов.

 

В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.

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"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало", - отметил Попко.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. По его словам, мужчина 48 лет получил ссадины головы, его состояние удовлетворительное.

Также на месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар был локализован.

Киевская областьКиевракетный ударбеспилотники
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