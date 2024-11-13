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У Севастополі підірвали авто з окупантом

Станіслав ПогоріловСереда, 13 листопада 2024, 10:21
У Севастополі підірвали авто з окупантом
Фото: Telegram-канал Baza

Вранці 13 листопада в окупованому Севастополі вибухнуло авто, у яке могла бути закладена вибухівка, так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про загибель одного військового, який знаходився у транспортному засобі.

Джерело: пропагандисти RT, Развожаєв у Telegram, Telegram-канали Baza, Mash, "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що вибух і пожежа автомобіля стався на вулиці Тараса Шевченка. За даними Telegram-каналу Baza, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

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Також зазначається, що за деякими даними, у салоні перебував капітан першого рангу Чорноморського флоту, який загинув.

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Так званий губернатор Севастополя підтвердив інформацію про вибух авта.

За його словами усередині автомобіля перебував водій, якого оперативно змогли евакуювати і передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер. "Загиблий - військовослужбовець. Причини вибуху мають встановити слідчі органи, але очевидно, що не можна виключати можливість диверсії", - написав Развожаєв.

За даними Telegram-каналу Mash, загиблий, начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ, капітан I рангу Валерій Т.

"Радіо Свобода" зазначає, що підрозділ бере участь у війні в Україні, його кораблі завдають ракетних ударів ракетами "Калібр" і "Малахіт". Очевидно, йдеться про 47-річного випускника Санкт-Петербурзької військово-морської академії Валерія Транковського.

СевастопольвійнаРосія
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