В Севастополе взорвали авто с оккупантом

Утром 13 ноября в оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве.

Источник: пропагандисты RT, Развожаев в Telegram, Telegram-каналы Baza, Mash, "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что взрыв и пожар автомобиля произошел на улице Тараса Шевченко. По данным Telegram-канала Baza, в автомобиле сработало взрывное устройство.

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❗Машина взорвалась возле супермаркета в Севастополе



В этот момент в салоне находился военный. Сотрудники МЧС вытащили его из автомобиля и передали врачам, но спасти не смогли



«Нельзя исключать возможность диверсии», — написал губернатор Михаил Развозжаев pic.twitter.com/y6dscfYNcj — Газета.Ru (@GazetaRu) November 13, 2024

Также отмечается, что по некоторым данным, в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота, который погиб.

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Так называемый губернатор Севастополя подтвердил информацию о взрыве автомобиля.

По его словам внутри автомобиля находился водитель, которого оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. "Погибший - военнослужащий. Причины взрыва должны установить следственные органы, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев.

По данным Telegram-канала Mash, погибший, начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т.

"Радио Свобода" отмечает, что подразделение участвует в войне в Украине, его корабли наносят ракетные удары ракетами „Калибр" и „Малахит". Очевидно, речь идет о 47-летнем выпускнике Санкт-Петербургской военно-морской академии Валерии Транковском.