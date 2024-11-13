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В Севастополе взорвали авто с оккупантом

Станислав ПогориловСреда, 13 ноября 2024, 10:21
В Севастополе взорвали авто с оккупантом
Фото: Telegram-канал Baza

Утром 13 ноября в оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве.

Источник: пропагандисты RT, Развожаев в Telegram, Telegram-каналы Baza, Mash, "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что взрыв и пожар автомобиля произошел на улице Тараса Шевченко. По данным Telegram-канала Baza, в автомобиле сработало взрывное устройство.

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Также отмечается, что по некоторым данным, в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота, который погиб.

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Так называемый губернатор Севастополя подтвердил информацию о взрыве автомобиля.

По его словам внутри автомобиля находился водитель, которого оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. "Погибший - военнослужащий. Причины взрыва должны установить следственные органы, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев.

По данным Telegram-канала Mash, погибший, начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т.

"Радио Свобода" отмечает, что подразделение участвует в войне в Украине, его корабли наносят ракетные удары ракетами „Калибр" и „Малахит". Очевидно, речь идет о 47-летнем выпускнике Санкт-Петербургской военно-морской академии Валерии Транковском.

СевастопольвойнаРосcия
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