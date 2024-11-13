Ярослава Магучіх увійшла до цьогорічного переліку лідерів УП 100

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до списку лідерів УП 100. Однією з переможниць у категорії "Спорт" стала олімпійська чемпіонка, рекордсменка і легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучіх є видатною українською легкоатлеткою, яка прославилася завдяки своїм вражаючим досягненнями у стрибках у висоту. Вона є багаторазовою чемпіонкою світу і Європи, трикратною переможницею Діамантової ліги і олімпійською призеркою.

У 2022 році Магучіх здобула нагороди всіх ключових змагань сезону: "золото" чемпіонату світу в приміщенні, "срібло" на чемпіонаті світу, поступившись іншій атлетці лише за кількістю спроб, "золото" чемпіонату Європи, а також головний трофей у фіналі Діамантової ліги.

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У липні 2024 на етапі Діамантової ліги Магучіх побила світовий рекорд, який тримався 37 років – вона взяла висоту в 2,1 метра. А вже в серпні вона стала олімпійською чемпіонкою, здобувши золоту медаль.

"Зараз уже готова й сама хочу перевершувати 2,10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили", – заявила Магучіх.

Нещодавно Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі. Окрім Ярослави Магучіх, у фінальній трійці претенденток на нагороду були дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.

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