Ярослава Магучих вошла в перечень лидеров УП 100 в этом году

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в список лидеров УП 100. Одной из победительниц в категории "Спорт" стала олимпийская чемпионка, рекордсменка и легкоатлетка Ярослава Магучих.

Ярослава Магучих является выдающейся украинской легкоатлеткой, которая прославилась благодаря своим впечатляющим достижениями в прыжках в высоту. Она является многократной чемпионкой мира и Европы, трехкратной победительницей Бриллиантовой лиги и олимпийским призером.

В 2022 году Магучих завоевала награды всех ключевых соревнований сезона: "золото" чемпионата мира в помещении, "серебро" на чемпионате мира, уступив другой атлетке лишь по количеству попыток, "золото" чемпионата Европы, а также главный трофей в финале Бриллиантовой лиги.

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В июле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги Магучих побила мировой рекорд, который держался 37 лет – она взяла высоту в 2,1 метра. А уже в августе она стала олимпийской чемпионкой, получив золотую медаль.

"Сейчас уже готова и сама хочу превосходить 2,10, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз и все. Но мне хочется выше. Думаю, до 2,15 можно прыгать – есть такие силы", – заявила Магучих.

Недавно Магучих была признана лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. Кроме Ярославы Магучих, в финальной тройке претенденток на награду были две бегуньи – нидерландка Фемке Бол и британка Кили Ходжкинсон.

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