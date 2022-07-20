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Українка Магучіх виграла "срібло" на ЧС-2022 зі стрибків у висоту

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 06:44
ФОТО: GETTY

Українка Ярослава Магучіх взяла "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Джерело: Sport.ua, "Суспільне"

Деталі:   Ярослава Магучіх взяла срібло з результатом 2.02 м, поступившись лише за кількістю спроб Елінор Паттерсон з Австралії (2.02 м).  Як зазначається, це друга медаль України на ЧС-2022  (раніше бронзу завоював   стрибун у висоту Андрій Проценко). "Золото" розігрувалося на 2.04 м – ні Паттерсон, ні Магучіх не взяли цю висоту, тож австралійка обійшла українку за спробами (завдяки 2.02 м з першого стрибка).

Ірина Геращенко завершила змагання на 4-й позиції із особистим рекордом (2.00 м). Бронзу здобула Елена Валлортігара (теж 2.00 м).

Sport.ua пише, що у попередніх забігах на 400 м з бар'єрами  виступили українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук і обидві  пробилися до півфіналу.

Як пише "Суспільне", рівень фіналу цього чемпіонату світу був одним з найвищих в історії світових першостей. Одразу вісім атлеток взяли висоту 1.96 м – востаннє щось подібне було у 2009 році, коли сім атлеток її взяли.

Змагання проходять в  Юджині в США.

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Передісторія:

  • Раніше призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх потрапила в скандал, оскільки зробила спільне фото з російською  спортсменкою Марією Ласіцкене. Вона заявила, що фотографуванням із Ласіцкене не висловлювала "жодної політичної позиції".
  • Згодом Магучіх знову сфотографувалася з Ласіцкене.
  • Магучіх має військове звання – молодший сержант ЗСУ, а Ласіцкене – звання капітана Збройних сил РФ. 
  • 19 липня Магучіх сказала, що її ставлення до Ласіцкене змінилося і вона шкодує про спільне фото.

Теми: спорт
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