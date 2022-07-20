Українка Магучіх виграла "срібло" на ЧС-2022 зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх взяла "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Джерело: Sport.ua, "Суспільне"

Деталі: Ярослава Магучіх взяла срібло з результатом 2.02 м, поступившись лише за кількістю спроб Елінор Паттерсон з Австралії (2.02 м). Як зазначається, це друга медаль України на ЧС-2022 (раніше бронзу завоював стрибун у висоту Андрій Проценко). "Золото" розігрувалося на 2.04 м – ні Паттерсон, ні Магучіх не взяли цю висоту, тож австралійка обійшла українку за спробами (завдяки 2.02 м з першого стрибка).

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Ірина Геращенко завершила змагання на 4-й позиції із особистим рекордом (2.00 м). Бронзу здобула Елена Валлортігара (теж 2.00 м).

Sport.ua пише, що у попередніх забігах на 400 м з бар'єрами виступили українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук і обидві пробилися до півфіналу.

Як пише "Суспільне", рівень фіналу цього чемпіонату світу був одним з найвищих в історії світових першостей. Одразу вісім атлеток взяли висоту 1.96 м – востаннє щось подібне було у 2009 році, коли сім атлеток її взяли.

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Змагання проходять в Юджині в США.

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