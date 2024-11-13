Терехов повідомив про два прильоти у Харкові: уже 4 постраждалих

Росіяни вдарили безпілотниками у Салтівському районі Харкова, внаслідок чого постраждали 4 людини, пошкоджені вікна у торговому центрі і два десятки припаркованих поруч машин, а також житловий будинок.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram, uолова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова міського голови: "Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі".

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Деталі: За кілька хвилин мер додав, що пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин та контактну мережу тролейбуса.



Оновлено: О 12:30 мер написав про другий приліт у місті.

Пізніше Терехов повідомив, що ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі, внаслідок чого постраждали 4 людини.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали 3 жінки та 1 чоловік.

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"Двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані – 74-річні чоловік та жінка. 84-річна жінка госпіталізована до лікарні з гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес", – повідомив очільник області.



