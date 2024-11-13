Терехов сообщил о двух прилетах в Харькове: уже 4 пострадавших

Россияне ударили беспилотниками в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 4 человека, повреждены окна в торговом центре и два десятка припаркованных рядом машин, а также жилой дом.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь городского головы: "Прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания".

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Детали: Через несколько минут мэр добавил, что повреждено более двадцати припаркованных машин и контактная сеть троллейбуса.

Обновлено: В 12:30 мэр сообщил о втором прилете в городе.

Позже Терехов сообщил, что вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе, в результате чего пострадали 4 человека.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 3 женщины и 1 мужчина.

"Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы – 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс", – сообщил глава области.