Терехов сообщил о двух прилетах в Харькове: уже 4 пострадавших
Россияне ударили беспилотниками в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 4 человека, повреждены окна в торговом центре и два десятка припаркованных рядом машин, а также жилой дом.
Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь городского головы: "Прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания".
Детали: Через несколько минут мэр добавил, что повреждено более двадцати припаркованных машин и контактная сеть троллейбуса.
Обновлено: В 12:30 мэр сообщил о втором прилете в городе.
Позже Терехов сообщил, что вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе, в результате чего пострадали 4 человека.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 3 женщины и 1 мужчина.
"Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы – 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс", – сообщил глава области.