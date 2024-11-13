Росія відправила на війну реквізит "Мосфільму": бронетехніку 50-х років

На зустрічі із правителем Росії гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров заявив, що у 2023 році "Мосфільм" відправив на війну з Україною більше 30 танків та десятки іншої техніки, яку кіностудія використовувала як реквізит.

Джерело: прокремлівські видання, російські Telegram-канали, Meduza

Пряма мова Шахназарова: "Надали благодійну допомогу у вісім мільйонів цього року, зокрема для потреб СВО - шість мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв'язався з Міністерством оборони - забрали ці машини".

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Деталі: За словами гендиректора кіностудії, він дізнався що є потреби в армії РФ і зв'язався з міністерством оборони РФ і ці машини забрали.

Правитель РФ Володимир Путін відповів, що пишається "Мосфільмом".

На сайті "Мосфільму" в розділі "Військова техніка" зазначено, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки.