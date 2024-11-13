Россия отправила на войну реквизит "Мосфильма": бронетехнику 50-х годов

На встрече с правителем России гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что в 2023 году "Мосфильм" отправил на войну с Украиной более 30 танков и десятки другой техники, которую киностудия использовала как реквизит.

Источник: прокремлевские издания, российские Telegram-каналы, Meduza

Прямая речь Шахназарова: "Предоставили благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в том числе для нужд СВО - шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны - забрали эти машины".

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Детали: По словам гендиректора киностудии, он узнал что есть потребности в армии РФ и связался с министерством обороны РФ и эти машины забрали.

Правитель РФ Владимир Путин ответил, что гордится "Мосфильмом".

На сайте "Мосфильма" в разделе "Военная техника" указано, что всего в распоряжении киностудии есть более 190 единиц бронетанковой техники.