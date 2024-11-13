Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Трамп призначить спецпредставника з переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 17:45
Трамп призначить спецпредставника з переговорів про мир в Україні – ЗМІ
Трамп. Фото - Getty Images

За даними джерел американського телеканалу Fox News, обраний президент США Трамп може невдовзі призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни з Росією".

ДжерелоFox News, "Європейська правда"

Деталі: Одне з джерел заявило телеканалу, що йдеться про "дуже високопоставленого спеціального представника" та "людину з великим авторитетом", якій Трамп доручить "досягти мирного врегулювання" в Україні.

Реклама:

"Це станеться найближчим часом", – додав він, вказуючи на низку оголошень про майбутніх членів адміністрації Трампа в останні дні.

У першій адміністрації Дональда Трампа була схожа посада: у 2017-2019 роках спецпредставником США з питань України був Курт Волкер, який виконував свою роботу на волонтерських засадах.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Володимиром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Трампвійнапереговори
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
ОВА: Після пошкодження дамби з Курахівського водосховища вже витекло більше третини води
Росія відправила на війну реквізит "Мосфільму": бронетехніку 50-х років
В Київській ОДА уточнили наслідки падіння уламків збитих вночі і вранці цілей
Опитування: 88% українців вірять, що Україна переможе у війні проти РФ
Останні новини
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
01:08
Сибіга: Масований ракетний удар Росії – відповідь спробам домовитися з Путіним про мир
00:52
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:36
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
00:08
Орбан знявся з виборів президента Румунії
00:00
Росія атакувала Запоріжжя більш ніж десятьма безпілотниками, є перебої зі світлом
23:52
футболШевченко увійшов у десятку найкращих гравців італійської Серії А у 21 сторіччі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: