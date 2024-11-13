Трамп призначить спецпредставника з переговорів про мир в Україні – ЗМІ

За даними джерел американського телеканалу Fox News, обраний президент США Трамп може невдовзі призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни з Росією".

Джерело: Fox News, "Європейська правда"

Деталі: Одне з джерел заявило телеканалу, що йдеться про "дуже високопоставленого спеціального представника" та "людину з великим авторитетом", якій Трамп доручить "досягти мирного врегулювання" в Україні.

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"Це станеться найближчим часом", – додав він, вказуючи на низку оголошень про майбутніх членів адміністрації Трампа в останні дні.

У першій адміністрації Дональда Трампа була схожа посада: у 2017-2019 роках спецпредставником США з питань України був Курт Волкер, який виконував свою роботу на волонтерських засадах.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.

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Що передувало: Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Володимиром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.