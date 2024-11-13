Трамп назначит спецпредставителя по переговорам о мире в Украине – СМИ

По данным источников американского телеканала Fox News, избранный президент США Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны с Россией".

Источник: Fox News, "Европейская правда"

Детали: Один из источников заявил телеканалу, что речь идет об "очень высокопоставленном специальном представителе" и "человеке с большим авторитетом", которому Трамп поручит "достичь мирного урегулирования" в Украине.

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"Это произойдет в ближайшее время", – добавил он, указывая на ряд объявлений о будущих членах администрации Трампа в последние дни.

В первой администрации Дональда Трампа была похожая должность: в 2017-2019 годах спецпредставителем США по вопросам Украины был Курт Волкер, который выполнял свою работу на волонтерских началах.

Пока непонятно, какими будут полномочия этого спецпредставителя, но это назначение соответствует заявлениям Трампа "как можно быстрее" найти путь к урегулированию войны в Украине.

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Что предшествовало: На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.

Известно, что Трамп уже поговорил с российским правителем Владимиром Путиным, посоветовал ему не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.