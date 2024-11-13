Опитування: 88% українців вірять, що Україна переможе у війні проти РФ

Більшість українців вірять, що Україна може виграти війну проти Росії, а понад 60% вважають, що війну вдасться закінчити щонайбільше через 2 роки.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня

Деталі: За результатами опитування, 88% українців вірять у перемогу у війні, 10% респондентів відповіли, що не вірять.

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Загалом з квітня 2022 року віра в перемогу України знизилася на 9-10%. Так, у квітні 2022 року 97% респондентів відповіли, що вірять чи скоріше вірять у перемогу. У 2024 році цей показник знизився на 9%.

При цьому 31% опитаних вважають, що війна в Україні закінчиться менш ніж за рік; 33% респондентів відповіли, що війна завершиться через 1-2 роки.

Опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

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По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Метод опитування (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%