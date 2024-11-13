Опрос: 88% украинцев верят, что Украина победит в войне против РФ

Большинство украинцев верят, что Украина может выиграть войну против России, а более 60% считают, что войну удастся закончить максимум через 2 года.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного с 27 сентября по 1 октября

Детали: По результатам опроса, 88% украинцев верят в победу в войне, 10% респондентов ответили, что не верят.

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В целом с апреля 2022 года вера в победу Украины снизилась на 9-10%. Так, в апреле 2022 года 97% респондентов ответили, что верят или скорее верят в победу. В 2024 году этот показатель снизился на 9%.

При этом 31% опрошенных считают, что война в Украине закончится менее чем за год; 33% респондентов ответили, что война завершится через 1-2 года.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра и анализа социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

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По всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 года было опрошено n=2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Метод опроса (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.