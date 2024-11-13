Українці вважають Зеленського найбільш відповідальним за результати війни

Майже 60% українців вважають найбільш відповідальним за результати війни в Україні президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня

Деталі: За результатами опитування, 58% респондентів відповіли, що найбільш відповідальним за результати війни в країні є президент Володимир Зеленський.

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При цьому на другому місці Збройні сили – 49%, а 33% українців назвали найбільш відповідальним головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Далі міжнародні партнери – 30%, населення України – 28%, Верховна Рада – 13%, міністр оборони Рустем Умєров – 10%.

Опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

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По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Метод опитування (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.