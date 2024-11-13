Украинцы считают Зеленского наиболее ответственным за результаты войны

Почти 60% украинцев считают наиболее ответственным за результаты войны в Украине президента Владимира Зеленского.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного с 27 сентября по 1 октября

Детали: По результатам опроса, 58% респондентов ответили, что наиболее ответственным за результаты войны в стране является президент Владимир Зеленский.

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При этом на втором месте Вооруженные силы - 49%, а 33% украинцев назвали наиболее ответственным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Далее международные партнеры - 30%, население Украины - 28%, Верховная Рада - 13%, министр обороны Рустем Умеров - 10%.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра и анализа социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

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По всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 года было опрошено n=2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Метод опроса (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.