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Росіяни в формі ЗСУ намагались прорватися на Куп’янському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 13 листопада 2024, 19:00
Росіяни в формі ЗСУ намагались прорватися на Куп’янському напрямку – Генштаб
deepstatemap 13 листопада

У середу російські окупанти в чотири хвилі намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку, частина російських солдатів була переодягнена у форму українських військових.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

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Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77".

Деталі: Повідомляється, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України, що порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

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У Генштабі відзначили професіоналізм та злагодженість піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА.

Генштабвійна
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